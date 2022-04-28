Стоимость отделки балкона зависит от используемых материалов, объема работ. В нашей компании «Skylin-okna» можно заказать ремонт дополнительного помещения квартиры под ключ. Работаем не только в Москве, но и по Московской области.

Что входит в отделку балкона

Установка окон полностью защищает помещение от холодного воздуха и шума. Если вы хотите это пространство использовать без ограничений круглый год, то нужно провести полноценный ремонт с качественным утеплением стен, пола, потолка.

Отделка балкона под ключ предполагает поэтапное выполнение нескольких видов строительно-отделочных работ:

На первом этапе проводится демонтаж старых конструкций и укрепление несущей плиты;

Проводится герметизация, утепление. Это необходимо для того, чтобы внутрь не попадала влага, пыль, грязь, холодный воздух;

После герметизации выполняют внутреннюю отделку. Для стен используют вагонку, ламинированные панели, для пола — ламинат, доски, линолеум;

Проводится остекление. Чтобы балкон был теплым независимо от погодных условий, рекомендуется устанавливать двух или трехкамерные стеклопакеты.

Мы можем облагородить балкон с внешней стороны и смонтировать крышу, если квартира находится на последнем этаже. Вариант остекления можно выбрать вместе с мастером. Общая стоимость монтажа и отделки рассчитывается после согласования всех нюансов услуги.