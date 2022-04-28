Что входит в отделку балкона
Установка окон полностью защищает помещение от холодного воздуха и шума. Если вы хотите это пространство использовать без ограничений круглый год, то нужно провести полноценный ремонт с качественным утеплением стен, пола, потолка.
Отделка балкона под ключ предполагает поэтапное выполнение нескольких видов строительно-отделочных работ:
- На первом этапе проводится демонтаж старых конструкций и укрепление несущей плиты;
- Проводится герметизация, утепление. Это необходимо для того, чтобы внутрь не попадала влага, пыль, грязь, холодный воздух;
- После герметизации выполняют внутреннюю отделку. Для стен используют вагонку, ламинированные панели, для пола — ламинат, доски, линолеум;
- Проводится остекление. Чтобы балкон был теплым независимо от погодных условий, рекомендуется устанавливать двух или трехкамерные стеклопакеты.
Мы можем облагородить балкон с внешней стороны и смонтировать крышу, если квартира находится на последнем этаже. Вариант остекления можно выбрать вместе с мастером. Общая стоимость монтажа и отделки рассчитывается после согласования всех нюансов услуги.