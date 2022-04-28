Отделка балконов и лоджий

Что входит в отделку балкона

Установка окон полностью защищает помещение от холодного воздуха и шума. Если вы хотите это пространство использовать без ограничений круглый год, то нужно провести полноценный ремонт с качественным утеплением стен, пола, потолка.

Отделка балкона под ключ предполагает поэтапное выполнение нескольких видов строительно-отделочных работ:

  • На первом этапе проводится демонтаж старых конструкций и укрепление несущей плиты;
  • Проводится герметизация, утепление. Это необходимо для того, чтобы внутрь не попадала влага, пыль, грязь, холодный воздух;
  • После герметизации выполняют внутреннюю отделку. Для стен используют вагонку, ламинированные панели, для пола — ламинат, доски, линолеум;
  • Проводится остекление. Чтобы балкон был теплым независимо от погодных условий, рекомендуется устанавливать двух или трехкамерные стеклопакеты.

Мы можем облагородить балкон с внешней стороны и смонтировать крышу, если квартира находится на последнем этаже. Вариант остекления можно выбрать вместе с мастером. Общая стоимость монтажа и отделки рассчитывается после согласования всех нюансов услуги.

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Качественные профиля, стеклопакеты и проверенная фурнитура
Монтаж, выполненный мастерами с большим опытом работы
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